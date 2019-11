George, Charlotte et Archie dans 20 ans : leurs étonnants portraits en morphing

Le prince George, l'aîné de la fratrie aujourd'hui âgé de 6 ans, conserve son actuelle mèche blonde sur le côté. Son portrait à 27 ans affiche des traits du visage marqués avec une mâchoire carrée et un nez droit. Sa soeur Charlotte (4 ans) deviendrait quant à elle une jeune femme de 25 ans au style affirmé. L'actuelle petite fille aux cheveux châtains se retrouverait donc avec une crinière brune très foncée et un maquillage soutenu. Enfin, le cadet des Cambridge, le petit Louis (1 an) est imaginé ressemblant davantage à son père William avec des joues pleines et des cheveux clairsemés à seulement 22 ans. Reste à attendre quelques années pour voir si ces prédictions se confirment !