Meghan Markle et Harry : Leur fils Archie est-il roux ? Ils répondent

Leur bébé resté à la maison, au Frogmore Cottage de Windsor, le prince Harry et Meghan Markle étaient les invités d'honneur des WellChild Awards organisés à Londres, le 15 octobre 2019. Une cérémonie qui, depuis plus de dix ans, met à l'honneur le courage d'enfants malades et le soutien des équipes médicales dédiées. L'occasion pour le duc et la duchesse de Sussex de se laisser aller à quelques confidences sur leur fils Archie (5 mois).

Comme l'a rapporté Hello!, les jeunes parents discutaient avec certains invités lorsqu'ils ont évoqué leur premier enfant, qui semble avoir hérité des cheveux roux de son père : "Meghan a dit que c'était le cas et Harry a confirmé en affirmant que ça se voyait dans ses sourcils, a témoigné l'une des convives au tabloïd. Harry a dit qu'il n'avait pas de cheveux à 5 mois, mais Meghan a ajouté qu'elle l'avait emmené à un atelier de jeux et qu'il y avait d'autres enfants avec la même quantité de cheveux ou moins."