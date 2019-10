Prince Harry : Au bord des larmes en évoquant son fils Archie

Il a ajouté : "Je me souviens d'avoir serré la main de Meghan très fort pendant la cérémonie, tous les deux nous demandant ce que ça faisait que de devenir parents, et plus encore, ce que ça faisait de faire tout pour protéger et aider son enfant, qu'il naisse avec des difficultés immédiates ou qu'il tombe malade avec le temps. Maintenant, en tant que parent, être ici et vous parler à tous me touche au coeur d'une façon que je n'aurais jamais pu comprendre jusqu'à ce que j'aie mon propre enfant."

Né le 6 mai 2019 et présenté en grande pompe au château de Windsor deux jours plus tard, Archie Harrison Mountbatten-Windsor est septième dans l'ordre de succession au trône. Dépourvu de titre royal, à la demande de ses parents qui veulent l'élever tel un citoyen ordinaire, le bébé a tout de même pris part à la tournée des Sussex en Afrique, en septembre dernier. Une touche de tendresse qui sera d'ailleurs visible dans le documentaire Harry & Meghan: An African Journey, à venir sur la chaîne Itv News le 20 octobre prochain. Déjà dans la bande-annonce dévoilée lundi, Archie apparaît en pleine séance câlins avec ses célèbres parents.