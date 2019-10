Meghan Markle et Harry avec Archie : une adorable vidéo en famille dévoilée

À 5 mois, Archie est le plus jeune membre de la famille royale à être parti en tournée officielle. Ses parents et lui sont rentrés de leur voyage en Afrique du Sud depuis le 2 octobre 2019. Un extrait du documentaire retraçant cette aventure en famille avec le prince Harry et Meghan Markle vient d'être dévoilé.

La bande-annonce du documentaire "Harry & Meghan : An African Journey", le 20 octobre 2019 sur la chaîne anglaise Itv News.

L'apparition d'Archie lors de cette tournée royale de dix jours était sans conteste l'un des temps forts de ce périple. Très attaché à l'Afrique depuis son enfance, le prince Harry attendait avec impatience de faire découvrir ce continent à son petit garçon. Mais cette tournée avec un bébé n'a pas été de tout repos pour Meghan Markle, de son propre aveu : "Nous faisons en sorte que ça marche. Ça en vaut la peine, a-t-elle confié lors d'une visite à Johannesburg. Je pense que l'agenda... Ils ont été très gentils avec moi parce que tout est agencé selon les repas d'Archie."