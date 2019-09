Meghan Markle et Archie : Harry "pressé" de présenter sa famille en Afrique

Si leur désir d'intimité, jugé exagéré compte tenu de leur rôle public, et leurs récents déplacements en jet privé leur ont valu dernièrement de vives polémiques, le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex s'enthousiasment pour leur prochain grand voyage officiel : alors que leurs services viennent de publier quelques détails additionnels sur leur visite prévue en Afrique cet automne avec leur fils Archie, le communiqué contient quelques mots signés du duc de Sussex en personne.

"Dans quelques semaines à peine, notre famille effectuera sa première tournée officielle en Afrique, une région du monde qui, au cours des deux dernières décennies, a été comme ma seconde maison. Notre équipe nous a aidés à composer un programme qui a du sens et que nous sommes très heureux de partager avec vous. Sur un plan personnel, il me tarde de présenter ma femme et mon fils en Afrique du Sud. Nous vous verrons tous très bientôt", disent ces quelques lignes. Nombre d'admirateurs du duc et de la duchesse de Sussex ont été sensibles au fait qu'Harry parle ainsi de sa "famille", tandis que d'autres ont déjà hâte de revoir le petit Archie Mountbatten-Windsor, né le 6 mai dernier et baptisé le 6 juillet. On notera par ailleurs que le prince anglais de 34 ans réitère son amour inconditionnel pour l'Afrique, qu'il a hérité de sa mère Lady Di et cultivé intensivement, au travers de nombreux séjours privés et d'actions philanthropiques ou en faveur de la sauvegarde des espèces.

Illustré par une mosaïque de neuf images mettant tout particulièrement à l'honneur les enfants et la faune d'Afrique, le communiqué indique que les Sussex visiteront en famille l'Afrique du Sud et que le prince Harry se rendra seul au Malawi, en Angola et au Botswana, berceau de son histoire d'amour avec Meghan Markle. Le message publie par surcroît un panel de comptes d'associations oeuvrant pour "un changement positif" sur le continent africain, spécifiquement en matière d'environnement et d'éducation.

En attendant, le duc et la duchesse de Sussex doivent en cette fin d'été réaliser une autre première visite : à Balmoral, celle-là ! Après avoir accueilli de nombreux membres de sa famille, dont, dernièrement, le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge et leurs enfants, la reine Elizabeth II attend la venue d'Harry, Meghan et Archie, qui ne sont encore jamais allés ensemble dans son fief écossais.