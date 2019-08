Meghan Markle et le prince Harry : Un dîner à petit prix après la polémique

Pointés du doigt pour leur supposée hypocrisie concernant la défense de la planète alors qu'ils ont effectué plusieurs déplacements en jet privé pendant l'été, Meghan Markle et le prince Harry cherchent-ils à redorer leur blason ? Les amoureux ont partagé un dîner dans un restaurant qui propose des repas à des prix très abordables.

Comme le rapporte le Mirror, la duchesse de Sussex et son époux ont donc été repérés, avec leur fils Archie (3 mois), dans le pub Rose & Crown, de Winkfield dans le Berkshire, au Royaume-Uni. Les amoureux sont restés attablés deux heures, le prince Harry arrosant son repas de pintes de bière, alors que Meghan Markle était restée à l'eau. Un repas en toute simplicité dont le total n'a pas excédé 15 livres, soit un peu plus de 16 euros !

Un homme d'affaires présent ce soir-là s'est confié au Sun. "Le personnel savait clairement qu'ils étaient là, mais il est resté discret. Ils étaient assis à une table avec ce que j'ai présumé être un secrétaire personnel. Meghan a câliné Archie une bonne partie du temps. Le petit ange était très calme, je ne l'ai pas entendu pleurer une seule fois pendant leur repas. Ils avaient l'air d'un couple normal", a-t-il confié.

Le prince Harry, récemment endeuillé par la mort d'un proche, et Meghan Markle ont donc regagné le Royaume-Uni après des vacances à Ibiza, puis dans le sud de la France. Si le prince et la duchesse vont retourner progressivement à leurs occupations et obligations, ils devront aussi travailler leur image. Le couple, que l'on dit en froid avec Kate Middleton et son mari le prince William, a notamment été attaqué à cause de la valse de départs dans son personnel. Ce désamour pour l'ancienne actrice américaine a d'ailleurs pu se mesurer à l'occasion d'un vaste sondage qui a placé la duchesse de Cambridge devant elle en termes de popularité...

Thomas Montet