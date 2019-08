Kate Middleton ou Meghan Markle : qui est la plus populaire auprès des Anglais ?

Mais qui est la plus appréciée en Angleterre ? De juin 2018 à juin 2019, la firme de datas YouGot a comptabilisé les points. On sait désormais qui sont les membres de la famille royale les plus populaires...

Vous le savez, les anglais adorent faire des sondages pour tout ce qui concerne la famille royale. Et quand il n'y a pas de bébé en gestation à Kensington, il faut bien s'occuper autrement qu'en devinant son prénom. En interrogeant 9000 citoyens britanniques de juin 2018 à juin 2019, la firme de datas YouGov peut désormais l'affirmer : Kate Middleton est toujours plus populaire que la petite dernière du clan, la duchesse de Sussex Meghan Markle . Coup dur pour l'ancienne actrice de la série Suits. Non seulement elle ne peut pas rivaliser avec sa belle-soeur, mais elle est surtout positionnée très bas dans le classement des chouchous du peuple british : elle en occupe la sixième place. Devant, elle, dans l'ordre, la reine Elizabeth II, l'époux de la jeune femme leprince Harry, le prince William, Kate Middleton... et même le prince Philip, Duc d'Edimbourg ! Comme quoi, conduire n'importe comment et provoquer des accidents de la route ne fait pas baisser l'estime des fans de la couronne. Les enfants n'ayant pas subit la cruauté d'une telle pratique, ne reste que le prince Charles derrière Meghan Markle, accompagné d'une flopée de personnes dont vous avez oublié le nom. Sans cesse comparée à Kate Middleton, l'épouse du prince Harry a pourtant apporté un vent de fraîcheur à la famille royale. Mais si elle ose les vernis colorés, les gestes tendres en public et toutes les fantasies que le protocole tente tant bien que mal d'étouffer, la jolie maman fait un effort gargantuesque pour conserver les traditions du clan. Outre ses innombrables clins d'oeil à celle qui aurait dû être sa belle-mère, Lady Di, Meghan Markle se plie en quatre pour plaire à Elizabeth II. Le jour de son mariage, elle avait par exemple zappé le très traditionnel - et très américain - lancé de composition florale pour la déposer, en lieu et place, sur la Tombe du soldat inconnu de l'abbaye de Westminster. Alors si malgré tous ses efforts, la maman d'Archie ne remonte pas dans les sondages... c'est le bouquet ! Yohann Turi

