Elizabeth II : Malicieuse, la reine joue un tour à des touristes à Balmoral

Elle a beau être l'une des figures les plus emblématiques et admirées au monde, la reine Elizabeth II arrive encore à passer incognito, même sans le vouloir ! C'est a priori tellement improbable que, quand l'occasion se présente, autant en profiter un peu...

A 93 ans, la monarque britannique cultive toujours un sens de l'humour très fin et volontiers espiègle, dont des touristes ont fait gentiment les frais. Alors qu'elle se promenait sur le domaine du château de Balmoral, sa résidence en Ecosse où elle séjourne tous les étés, Elizabeth II a croisé un groupe d'Américains qui, sous le foulard noué sur sa tête et la tenue en tweed, n'ont pas reconnu Sa Majesté - pourtant le plus vénérable des chefs d'Etat au monde. A tel point que, au cours de la conversation qui s'est engagée tout naturellement, ils lui ont demandé si elle vivait dans les parages, ce à quoi elle a malicieusement répondu qu'elle avait effectivement une maison pas loin. Et quelle maison !

Non, je n'ai jamais rencontré la reine !

Le quiproquo n'en est pas resté là, puisque les visiteurs d'outre-Atlantique se sont ensuite enquis de savoir si elle avait déjà rencontré la reine en personne. Trop heureuse de pouvoir se faire passer pour une autre et de s'amuser un peu à leurs dépens, Elizabeth II a trouvé une réplique parfaite : "Moi non, mais cet officier de police, oui", leur a-t-elle répondu en désignant Richard Griffin, son garde du corps, qui est au service de la famille royale depuis plus de 30 ans. La stricte vérité, en fait ! Au Times, avec lequel il a partagé cette anecdote, Richard Griffin a livré la fin de l'histoire, disant que le groupe en question s'est éloignant en continuant d'ignorer l'identité de celle avec qui il venait de tailler une bavette en toute simplicité.

Une anecdote qui a le mérite de rappeler que, comme nombre de personnalités soumises à une importante exposition médiatique, la reine Elizabeth II apprécie de vivre des moments terre à terre lorsqu'elle quitte Londres et part se ressourcer à Windsor (Berkshire), Sandringham (Norfolk) ou Balmoral, où on peut régulièrement la voir de sortie à pied ou à cheval et vêtue comme n'importe quelle doyenne.

A Balmoral, où elle a déjà reçu cet été la visite du prince William et de la duchesse Catherine, du prince Edward et de sa famille (le jeune James, vicomte Severn, aurait impressionné sa grand-mère par ses talents de pêcheur), ou encore du prince Andrew et de son ex-épouse Sarah Ferguson (qui a dû décamper en raison de l'arrivée anticipée du duc d'Edimbourg), la souveraine devrait prochainement voir débarquer le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex avec leur fils Archie, dont ce sera la première visite ensemble en ces lieux.