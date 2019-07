Les Wessex au zoo : ours bruns, girafes et chamallows, Louise et James ravis

Quelques semaines après leur participation à la parade Trooping the Colour, tous les quatre réunis dans un landau puis postés avec l'ensemble de la famille royale au balcon du palais de Buckingham, le prince Edward (55 ans), la comtesse Sophie de Wessex (54 ans) et leurs enfants, Lady Louise Windsor (15 ans) et James, vicomte Severn (11 ans), ont fait mardi 23 juillet 2019 une rare sortie familiale en présence des médias.

Parrain de la Société zoologique de Bristol, le benjamin des fils de la reine Elizabeth II revenait visiter au zoo de la ville du sud-ouest de l'Angleterre le projet Wild Place, une réserve naturelle pour des espèces spécifiques et leur habitat naturel créée au coeur même du parc zoologique. Trois ans après sa précédente venue (déjà en famille, à l'époque), le comte de Wessex, assumant pleinement son patronage, ne voulait pas manquer de découvrir le nouvel espace : Bear Wood - le bois des ours -, inauguré cette année.

En plus de regarder les ours bruns en train de chahuter, les lynx, les loups et les gloutons qu'abrite cette forêt, les Wessex ont pris plaisir à nourrir en famille les girafes. Tandis que son époux restait en retrait, la comtesse Sophie, vêtue d'une robe à pois bleu marine de la marque ARoss Girl, tendait avec délicatesse aux majestueux mammifères des feuillages dont ils sont friands. Un peu impressionnés, Louise, en jupe à fleurs et haut blanc, et James, chic à l'image de papa en chino, chemise et veste, en faisaient autant. Eux-mêmes ont pu se régaler en faisant griller des chamallows.

Clou du spectacle : toute la famille s'est retroussé les manches pour planter un arbre à l'occasion de cette visite et de l'inauguration du Bear Wood.