Meghan Markle et Harry à Windsor : leur dernière folie à 4500 euros

Même s'ils ont emménagé au Frogmore Cottage en avril 2019, les Sussex continuent d'aménager leur nouvelle demeure de Windsor. Selon les informations du Daily Mail publiées le 13 septembre dernier, le prince Harry et Meghan Markle s'occupent désormais des espaces extérieurs, et ce, avec de gros moyens. D'après plusieurs sources du tabloïd, le couple n'aurait pas hésité à dépenser plus de 4500 euros pour... un barbecue.

Les parents du petit Archie (4 mois) ont choisi d'installer tout un coin repas et cuisine dans leur jardin avec un barbecue monté à la main. Un nouvel espace qui serait avant tout "cosy" plutôt que luxueux : "En vivant à la campagne, la duchesse a le sentiment que l'extérieur est tout aussi important que l'intérieur, surtout pendant l'été pour se relaxer dans le jardin, a rapporté une source. Dans le cadre des grandes rénovations du Frogmore Cottage, il a été suggéré que le duc et à la duchesse de Sussex voulaient un espace extérieur chaleureux où ils pourraient recevoir des invités et se relaxer (...). Les travaux sur le domaine sont presque terminés."

Le prince Harry et son épouse ont reçu le Frogmore Cottage en guise de cadeau de mariage de la part de la reine Elizabeth en 2018. Les travaux pour rénover entièrement cette demeure datant du XIXe siècle ont duré de longs mois et c'est juste avant la naissance de leur petit garçon, le 6 mai 2019, que les Sussex ont pu y emménager. Selon le Daily Mail toujours, ils auraient dépensé près de 280 000 euros de leur poche pour financer les travaux, y compris pour leur nouvel espace barbecue cinq étoiles et la nurserie vegan et non genrée d'Archie. Une somme moindre à côté des 2,7 millions d'euros prélevés dans les impôts du contribuable...