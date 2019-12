Diana, Kate Middleton, Meghan Markle... Retour sur le Noël royal en images

Depuis 1988, la famille royale à l'habitude de se réunir au château de Sandringham (Norfolk) pour Noël. Mais cette année, la décision du prince Harry et Meghan Markle de manquer ce rendez-vous a remis en question l'importance de cette tradition. La reine Elizabeth a certes donné son accord à son petit-fils, en quête d'indépendance et d'intimité depuis son mariage avec l'ex-actrice, mais cette absence vient mettre un peu plus de distance encore entre les Sussex et le reste des Windsor...

Autre interrogation : le prince Andrew va-t-il prendre part à la traditionnelle procession de la famille royale pour la messe de Noël du 25 décembre ? Lié à l'affaire Epstein et lui-même accusé d'abus sexuels sur mineure, le duc d'York a abandonné toutes ses fonctions royales après le désastre de son interview pour la BBC en novembre dernier. Déjà privé d'anniversaire par Elizabeth II, fera-t-il profil bas à Noël ? Malgré cette actualité peu reluisante pour la famille royale, certaines traditions seront bel et bien respectées cette année. Peut-être même le prince George et la princesse Charlotte (6 et 4 ans), les aînés du prince William et Kate Middleton, apparaîtront-ils pour la première fois...

Les festivités commencent une semaine avant Noël : chaque année, la reine organise un premier déjeuner pour ses proches au palais de Buckingham. La monarque et son époux le prince Philip prennent ensuite un train public pour se rendre à la station King's Lynn, dans le Norfolk, à 180 km au nord-est de Londres. Après avoir un temps célébré Noël au château de Windsor, Elizabeth a finalement pris l'habitude de le célébrer dans sa demeure de Sandringham, et ce depuis plus de trente ans.

Un programme rondement mené

Le reste de la famille royale rejoint ensuite la reine le 24 décembre. Mais chacun doit respecter un horaire précis afin que tout le monde n'arrive pas en même temps. Ainsi, les plus jeunes de la famille arrivent en premier et les plus âgés, en dernier. Comme le précise le site du palais de Buckingham, l'échange de cadeaux se fait la veille de Noël, à l'heure du thé. Puis tous vont se changer pour un dîner habillé lors duquel ils dégustent plusieurs plats, dans une ambiance tamisée éclairée de bougies.