Prince Philip : Pourquoi le mari d'Elizabeth II n'est-il pas roi ?

Le 17 novembre 2019, la série The Crown a fait son grand retour sur Netflix. Une troisième saison attendue avec impatience et marquée par l'arrivée de nouveaux acteurs tels qu'Olivia Colman, Tobias Menzies et Helena Bonham Carter dans les rôles principaux. Dans l'épisode 4, appelé Bubbikins, il est demandé au prince Philip, mari de la reine Elizabeth, pourquoi il ne porte pas le titre de roi... Bonne question !

Dans la monarchie britannique, l'épouse d'un roi est désignée comme reine consort. Mais à l'inverse, le mari d'une reine est quant à lui désigné comme prince consort, et non roi consort. Toujours en vigueur, cette ancienne règle patriarcale est certainement liée à l'idée - bien sûr erronée - que le titre de roi désigne un monarque régnant, quand le titre de reine ne devait être initialement qu'honorifique. Pourtant, le prince Philip, et non roi Philip, se trouve être le cinquième prince consort britannique.

Le 20 novembre dernier, Elizabeth et Philip ont fêté leurs 72 ans de mariage. C'est justement cette union, célébrée en grande pompe à Westminster en 1947, qui a décidé du titre que porte monsieur.