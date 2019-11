Prince Andrew : Privé d'anniversaire par la reine, sermonné par Charles, furieux

Le drapeau royal du prince Andrew a par ailleurs été retiré du toit du Royal Lodge, la résidence qu'il occupe à Windsor, non loin du prince Harry et Meghan Markle... Pire encore, le huitième dans l'ordre de succession au trône pourrait même bientôt perdre ses bureaux au sein du palais de Buckingham puisqu'il n'exerce désormais plus aucune fonction royale. Malgré tout, le Britannique semble pouvoir toujours compter sur le soutien de sa mère la reine, puisque tous deux ont récemment été aperçus ensemble en pleine balade à cheval dans le parc du château de Windsor.

Le prince Charles de retour, furieux

Mais pas sûr que son grand frère Charles soit aussi conciliant, lui qui aurait convaincu leur mère de pousser son petit frère vers la sortie... Lundi, le prince de Galles est rentré de son voyage officiel en Nouvelle-Zélande et selon Phil Dampier, expert royal, il va très certainement s'expliquer avec son jeune frère et lui reprocher les conséquences désastreuses de son interview sur l'ensemble de la famille royale. Le prince Charles serait également furieux d'avoir vu Sarah Ferguson, tout sourire, de retour au palais de Buckingham le 21 novembre dernier. Celle-ci y a retrouvé son ex-mari le prince Andrew pour un entretien de quatre heures, après l'avoir encouragé à donner sa fameuse interview ratée...

Un désamour que partagerait également le prince William, lequel, selon le Sunday Times toujours, ne serait "pas un grand fan" de son oncle le prince Andrew. Le mari de Kate Middleton aurait même affirmé que sa démission était "la bonne chose à faire".

Pour ce qui est de l'enquête qui se poursuit outre-Atlantique sur les méfaits de Jeffrey Epstein et sa complice présumée Ghislaine Maxwell, le prince Andrew serait "ravi de coopérer" à l'enquête que mène le FBI. Le duc d'York devrait d'ailleurs bientôt être interrogé sur le sujet lors d'un entretien, sur le sol anglais. Mais le 2 décembre prochain, la BBC diffusera une nouvelle interview de Virginia Roberts, l'Américaine qui affirme avoir été forcée par Jeffrey Epstein d'avoir des relations sexuelles avec le duc d'York lorsqu'elle avait 17 ans. Un nouveau témoignage télévisé qui ne devrait pas arranger la situation tendue dans laquelle le prince Andrew se trouve.