Beatrice d'York "furieuse" : son mariage encore repoussé à cause de son père

En définitive, le fait que le futur marié soit un Italien divorcé et déjà père d'un jeune garçon est complètement éclipsé par les crises familiales chez les Windsor. En attendant de voir le faire-part officiel, on sait déjà que le mariage de Beatrice et Edoardo sera bien différent de celui de la princesse Eugenie célébré à l'automne 2018. Fini le château de Windsor et la procession en carrosse doré, le couple prévoit une union plus discrète, tant et si bien que les chaînes de télé britanniques qui ont l'habitude de retransmettre ce genre d'événement ont déjà annoncé qu'elles n'étaient pas intéressées.