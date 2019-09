Beatrice d'York : Sa bague de fiançailles plus chère que celle de Meghan Markle

Toujours selon le tabloïd britannique, la bague de la princesse Beatrice, 31 ans, coûterait beaucoup plus cher que celle de sa soeur cadette Eugenie, mariée en grande pompe à Jack Brooksbank à Windsor, en octobre 2018. Sa bague de fiançailles en saphir rose et diamants est en effet estimée à environ 7900 euros. La bague imaginée par le prince Harry pour Meghan Markle en 2017 coûterait quant à elle plus de 138 000 euros, sans savoir si cette estimation tient compte des diamants récemment ajoutés par la duchesse de Sussex en mai dernier, après la naissance de son fils Archie. La palme de la bague de fiançailles la plus chère revient au final à la future reine, Kate Middleton, qui a hérité du saphir de Diana. Un bijou estimé à plus de 330 000 euros de par sa valeur historique.