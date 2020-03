Charlene de Monaco radieuse auprès d'Albert, pour une grande célébration

L'heure du changement a sonné sur le Rocher. Alors que Mgr Bernard Barsi occupait la fonction d'archevêque de Monaco depuis 2000, il a cédé sa place. Nommé pour le remplacer le 21 janvier 2020 par le pape François, Mgr Dominique-Marie David a bénéficié d'une grande célébration organisée en la cathédrale de Monaco le dimanche 8 mars. Un événement majeur de la vie monégasque auquel le prince Albert (61 ans) et son épouse la princesse Charlene (42 ans) ont assisté.

Les parents de Jacques et Gabriella (5 ans), mariés depuis 2011, ont accueilli Mgr Dominique-Marie David à son arrivée à la cathédrale. Le prince Albert portait un costume bleu marine associé à une chemise blanche et une cravate bleu ciel. La princesse Charlene était quant à elle vêtue d'un manteau-cape couleur prune et d'escarpins de la même couleur. La Sud-Africaine est apparue radieuse au bras de son époux, qu'elle n'a pas quitté lors de leur départ de la cathédrale.

La consécration épiscopale du nouvel évêque a duré plus de deux heures comme l'a rapporté Nice-Matin dans son édition du lundi 9 mars. Elle a débuté par un message prononcé au micro par le prince Albert à l'entrée de la cathédrale. "Aujourd'hui, jour de fête et de joie pour l'Église. Ensemble, nous participons à l'ordination épiscopale de Mgr Dominique-Marie David, archevêque élu de Monaco", a-t-il notamment déclaré. Alors que l'émotion était palpable dans la cathédrale durant la célébration, le nouvel archevêque de Monaco "semblait transfiguré par la foi", a rapporté Nice-Matin. "Les rites se sont succédé, dans une ferveur et une chaleur toutes singulières."

Une vingtaine d'évêques, plus de 60 prêtres, de nombreux fidèles ainsi que des représentants des hautes autorités monégasques étaient également présents pour assister à cette consécration, rythmée par l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo et les organistes de la cathédrale dont les chants sacrés ont été interprétés par la Maîtrise de la cathédrale et les Petits Chanteurs de Monaco. Cette messe d'ordination a été marquée par des gestes importants tels que la lecture de la bulle papale officialisant la nomination de Mgr David, l'imposition des mains par tous les évêques présents, la prière d'ordination, ainsi que l'onction, la remise de l'évangéliaire et des insignes de l'évêque.