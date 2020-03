Elizabeth II en danger ? Un employé du Palais testé positif au coronavirus

Grosse frayeur pour Elizabeth II . Un employé de Buckingham Palace a été testé positif au coronavirus alors que la reine était toujours à Londres. Une source aurait déclaré au Sun : "Elle est en bonne santé, mais il a été déterminé qu'il fallait mieux la bouger. Une partie de son staff a peur du coronavirus. La reine a rencontré beaucoup de monde jusqu'à récemment. Mais elle fêtera bientôt ses 94 ans et ses conseillers estiment qu'il vaut mieux éviter les risques de danger." Partie en urgence avec son époux le prince Philip pour fuir la pandémie, la reine a décidé de séjourner au Palais de Windsor pendant la durée du confinement.

Un porte-parole du palais a quant à lui déclaré : "Nous ne commenterons pas l'état de chaque membre du personnel individuel. Conformément aux directives appropriées et à nos propres processus, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger tous les employés et les personnes concernées." Le membre du staff testé positif au covid-19 a été dépisté car il était tombé malade la semaine passée. Une source proche de la reine a déclaré à The Sun : "Le palais compte 500 membres de personnel, donc comme n'importe quel lieu de travail, il n'était pas inconcevable que quelqu'un soit infecté à un moment ou à un autre."

Malgré la menace, la reine Elizabeth II a annoncé dans un message à la nation Britannique être prête à "jouer son rôle" pour éradiquer le coronavirus rappelant que chaque membre du peuple devra "trouver de nouvelles façons de rester en contact les uns avec les autres" concluant avec optimisme : "Je suis certaine que nous sommes à la hauteur de ce défi."