Prince Harry et Meghan Markle : Héros masqués mais grillés en pleine balade

Parés de masques et de gants, ont pourrait croire que lePrince Harry et Meghan Markle passeraient inaperçus. Que nenni ! Fraîchement débarqués à Los Angeles, le couple a été photographié en pleine balade avec leurs chiens. Casquettes vissées sur la tête, Harry et Meghan - toujours très assortis même en période de coronavirus - ont chacun opté pour un bandana bleu en guise de masques. Accompagnés de leur labrador et de leur beagle, le couple s'est accordé un petit bol d'air frais bien mérité. Malheureusement pour eux, ils ont vite été repérés par les habitants, ravis d'apercevoir les amoureux de plus près !

Harry et Meghan, justiciers masqués

Très engagés dans différentes associations caritatives, Harry et Meghan ont décidé il y a quelques jours d'aider les personnes les plus fragiles en pleine période de coronavirus. Le couple a distribué des repas à des personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques avec l'association Project Angel Food. Repérés par plusieurs caméras de sécurité de la résidence, les parents d'Archie (11 mois) apparaissent protégés avec des masques (obligatoires aux États-Unis) et de gants. Presque incognitos, Harry et Meghan montent ensuite dans les différents appartements pour distribuer l'équivalent d'une semaine de nourriture aux résidents, stupéfaits de faire une telle rencontre.

Elle prévoit de faire beaucoup plus de bénévolat avec Harry

Une amie proche du couple a récemment déclaré au Daily Mail : "Meghan cherchait une organisation à soutenir et dit que le Project Angel Food lui convient parfaitement. Elle prévoit de faire beaucoup plus de bénévolat avec Harry". Cette amie explique également que Meghan a eu l'idée de faire du bénévolat pour le Project Angel Food car sa mère Doria Ragland soutient depuis longtemps l'association et est une grande fan de la fondatrice, Marianne Williamson. Filmés à leur insu, le couple voulait initialement que leur participation reste secrète.

C'était surréaliste et tellement réconfortant

Selon le Daily Mail : "Certaines personnes ne les ont pas reconnues au début et d'autres ont été complètement choquées. Une femme âgée s'est même mise à pleurer et a dit qu'elle avait toujours été une fan et qu'elle avait toujours voulu les rencontrer, puis elle les a félicités pour leur nouvelle vie en Amérique". L'un des résidents aurait déclaré : "C'était surréaliste et tellement réconfortant. Ils ont apporté tant de sourires et ont rendu Pâques si spécial pour ceux qui en avaient le plus besoin !"

Une magnifique initiative saluée par le directeur exécutif du Project Angel Food, Richard Ayoub, qui confie au magazine People : "Ils étaient extrêmement terre à terre et s'intéressaient sincèrement à chaque personne qu'ils rencontraient". Il a également déclaré se sentir "extrêmement honoré" de les avoir dans son association. Et il y a de quoi !

L'intégralité des photographies du Prince Harry et de Meghan Markle sont disponibles sur le site Daily Mail.