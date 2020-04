Le prince Harry installé à Los Angeles : bientôt américain ?

Seulement une dizaine de jours se sont écoulés depuis que le prince Harry, Meghan Markle et leur petit Archie (11 mois) ont posé leurs valises en Californie, et déjà, une question s'impose : le fils du prince Charles, petit-fils de la reine Elizabeth, va-t-il demander la double nationalité ? Si ce déménagement à Los Angeles est simple pour son épouse et son fils, tous deux Américains, le Britannique de 35 ans ne va pas pouvoir s'installer indéfiniment sur la côte Ouest sans officialiser son statut.

A en croire le témoignage d'une source du Times, citée le 5 avril 2020, le prince Harry n'aurait aucune intention de demander la nationalité américaine, ni même la fameuse green card, qui lui permettrait de vivre aux États-Unis de façon permanente. Le duc de Sussex y est pourtant éligible de par son mariage avec une Américaine, puisque cette dernière pourrait lui servir de sponsor. Le couple aurait d'ailleurs mis en pause son projet de nouvelle vie aux États-Unis à cause de la crise du coronavirus.

L'avenir des Sussex aux États-Unis est intimement lié à leur projet de nouvelle fondation. Si le couple a récemment été contraint d'en révéler le nom, Archewell, il a précisé qu'il lancera cette initiative de bienfaisance "quand le moment sera venu". Peut-être quand il aura assez d'argent pour le faire... Comme l'a expliqué un avocat spécialisé au New York Post, le 1er avril dernier, cette fondation pourrait aussi servir de sponsor au prince Harry et ainsi justifier sa résidence américaine en tant qu'activiste et philanthrope oeuvrant pour le bien public.

De son côté, Meghan Markle aurait abandonné ses démarches administratives pour demander le passeport anglais. Un processus long et fastidieux de cinq ans, qu'elle avait initié peu de temps après son mariage royal en mai 2018.