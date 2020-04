Meghan Markle et Harry : Financer leur nouvelle vie "va être très difficile"

Comment le prince Harry et Meghan Markle vont-ils financer leur nouvelle vie en Californie maintenant qu'ils ont pris leur indépendance financière ? Voilà maintenant deux semaines que les Sussex ont quitté l'île de Vancouver pour s'installer près de Los Angeles, la ville natale de la duchesse. Un nouveau chapitre qui s'écrit en pleine crise sanitaire et période de confinement, un contexte qui ne va pas aider le couple à gagner ses premiers deniers...

L'expert royal Omid Scobie s'est penché sur la question dans son podcast The HeirPod diffusé le 3 avril 2020 : "Ils ont passé les dernières années à ne pas gagner leur vie. En tant que membres de la famille royale, vos dépenses sont prises en charge, mais vous ne gagnez pas de salaire. Ça va être très difficile pour eux, surtout dans les mois qui viennent. Personne ne sait quand il y aura une fin à ça [la crise du coronavirus, NDLR]." Le premier travail post-Megxit de la duchesse était le doublage du documentaire Disneynature, Elephants, pour lequel elle a reversé son salaire à une association de protection des animaux en Afrique. L'autre projet connu du couple est celui de sa nouvelle fondation de bienfaisance, Archewell, qu'il attend de pouvoir lancer "quand le moment sera venu". A priori, aucune entrée d'argent n'est à prévoir dans les prochaines semaines.

Le financement de la sécurité des Sussex est le sujet le plus sensible depuis qu'ils ont pris leurs distances avec la monarchie. Après avoir divisé les Canadiens, la question s'est posée aux États-Unis, nouveau pays d'accueil du prince Harry et Meghan Markle. Donald Trump a déjà affirmé qu'il refuserait toute contribution. Ce à quoi le couple a rapidement répondu qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui demander de l'aide, puisque des "arrangements financés de manière privée" auraient été mis en place. Selon The Sun, les frais liés à la sécurité du couple, dont plusieurs agents de sécurité mobilisés jour et nuit, s'élèveraient à 8 millions de livres par an (environ 9 millions d'euros).

Autres dépenses à prendre en compte : le remboursement au contribuable britannique des quelque 2,4 millions de livres qui ont servi à rénover le Frogmore Cottage, la demeure officielle des Sussex à Windsor. Une adresse qu'ils doivent d'ailleurs continuer d'entretenir à distance. À cela s'ajoutent les frais liés à leur nouvelle mystérieuse demeure californienne.

Un joli coussin de 28 millions d'euros

Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le confort du couple et son petit Archie (11 mois). Tout d'abord, Meghan Markle et Harry peuvent s'appuyer sur leurs fortunes personnelles : grâce à sa carrière d'actrice, l'Américaine serait à la tête d'une confortable enveloppe estimée à 4,6 millions d'euros. De son côté, son mari aurait économisé près de 23 millions d'euros grâce à l'héritage de sa mère Diana et la pension annuelle versée par son père le prince Charles ces dernières années.

Le duc et la duchesse de Sussex devraient d'ailleurs pouvoir compter sur le soutien financier du prince de Galles pour les douze premiers mois de leur nouvelle vie, comme l'avait rapporté The Daily Telegraph en janvier dernier. Lorsqu'ils étaient encore des membres actifs de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle recevaient une rente annuelle de 2,6 millions d'euros du duché de Cornouailles, géré par le prince Charles. Désormais, c'est à titre privé que l'héritier au trône aiderait les Sussex dans cette période de transition.

Marine Corviole