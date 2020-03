Meghan Markle et Harry ont quitté le Canada, nouvelle vie en Californie

Depuis décembre 2019, Meghan Markle et le prince Harry avaient élu domicile dans une magnifique maison située de l'île de Vancouver, au Canada, avec leurs fils Archie aujourd'hui âgé de 10 mois. Cette somptueuse propriété isolée et très bien protégée, prêtée par un multimillionnaire, était notamment composée de cinq chambres. Mais ce refuge n'était que provisoire pour l'actrice américaine de 38 ans et son époux de 35 ans.

Selon People, le duc et la duchesse de Sussex - qui quitteront officiellement la monarchie britannique le 31 mars 2020 - sont partis du Canada dans la plus grande discrétion pour s'installer aux États-Unis. Pas à Miami comme certains le pensaient, mais dans un État que Meghan connaît très bien puisqu'elle y a grandi et y a débuté sa carrière : la Californie. Les parents d'Archie ont choisi de poser leurs valises à Los Angeles, où le confinement est entré en vigueur depuis quelques jours afin de lutter contre de coronavirus. Si People n'est pas en mesure de révéler le quartier où Meghan et Harry résident à présent, le média américain précise malgré tout qu'ils sont installés dans une zone isolée et qu'ils ne se sont pas aventurés à l'extérieur en raison de la pandémie.

Ils devaient en sortir

Déménager s'est très vite imposé comme une évidence. C'est en tout cas ce que rapporte une source au Sun. En restant au Canada, il y avait de fortes chances que Meghan et Harry ne puissent plus en bouger. "Les frontières fermaient et les vols s'arrêtaient. Ils devaient en sortir", a commenté cette source au tabloïd anglais. Les parents d'Archie songeaient depuis un moment à emménager à Los Angeles : "Ce déménagement était prévu depuis un certain temps. Ils ont réalisé que le Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons et ils veulent s'installer dans la région de Los Angeles."

Le choix de la Cité des anges ne doit absolument rien au hasard puisque c'est là qu'habite Doria, la maman de Meghan. Et ce n'est pas tout. "C'est là que leur nouvelle équipe d'agents, de relations publiques et de chefs d'entreprise hollywoodiens est basée", a ajouté l'informateur au Sun. Très utile lorsque l'on sait que Meghan Markle s'est déjà lancée dans de nouveaux projets.

Celui qu'elle préparait avec Disney a enfin été révélé. L'ancienne star de la série Suits a prêté sa voix au documentaire Elephant, comme l'ont confirmé les studios Disney Nature en dévoilant la bande-annonce. Meghan Markle est engagée depuis de longues années dans la défense des droits des animaux et notamment ceux des éléphants.