Meghan Markle et Harry installés dans la maison de rêve d'une star à Los Angeles

Home, sweet home : à près de 17 millions d'euros et avec tout le luxe dont le show-business est capable, il y a de quoi se sentir bien ! Le prince Harry et Meghan Markle, qui ont fini par choisir de s'établir en Californie après une halte au Canada suite à leur départ du Royaume-Uni, n'ont certes pas encore trouvé la maison de leurs rêves, mais, le temps de leurs prospections immobilières, ils jouissent avec leur fils Archie d'un camp de base pour le moins enviable : le duc et la duchesse de Sussex occupent actuellement à Beverly Hills, l'un des quartiers les plus huppés de Los Angeles, la propriété sensationnelle du richissime Tyler Perry !

Ultra-luxueux, ultra-sécurisé...

Le Daily Mail, avec lequel Meghan est en guerre judiciaire, a en effet révélé que le couple séjourne dans la résidence de l'acteur et producteur qui, il y a une dizaine d'années, était la personnalité la plus riche du monde du divertissement, selon la revue économique Forbes, et est aujourd'hui crédité d'une fortune s'élevant à 600 millions de dollars. Estimée à plus de 16 millions d'euros et offrant une vue imprenable depuis la colline sur laquelle elle est perchée, la propriété de style toscan, située dans une communauté fermée et protégée (Beverly Ridge Estates) de seulement quatorze résidences ultra-cossues, comprend pas moins de huit chambres à coucher et douze salles de bain (le nombre excessif de salles d'eau étant apparemment un luxe en vogue chez les rich and famous de la Cité des Anges). Les prises de vue aériennes - à découvrir dans notre diaporama - donnent un aperçu édifiant la magnificence des lieux.

Et si l'on ne connaît pas à Meghan et Harry de liens particuliers avec Tyler Perry, rendu célèbre auprès du grand public par son personnage déjanté de doyenne afro-américaine, Madea, et par ses rôles dans des films comme Gone Girl et Vice, on les sait en revanche très proches d'Oprah Winfrey... elle-même étroitement liée à Perry, avec qui la papesse de la télé américaine avait signé en 2012 un important partenariat pour la fourniture de programmes à son network, OWN. Elle est par ailleurs la marraine de son fils Aman, dont le baptême, en 2015, avait précisément été fêté sur le domaine où avait été organisée, la même année, une levée de fonds pour la campagne de Barack Obama. Il y a donc fort à parier qu'Oprah, amie et mentor du couple (et de la mère de Meghan, Doria Ragland) depuis qu'elle a collaboré avec le fils du prince Charles sur une série documentaire sur la santé mentale, ait joué les entremetteuses.

... et ultra-gratuit ?

Les médias anglo-saxons ne sont pas en mesure de dire si les Sussex sont accueillis en tant qu'invités chez Tyler Perry ou s'ils louent sa propriété, tandis que l'intéressé se trouve de l'autre côté du pays, à Atlanta en Georgie, où il vit la plupart du temps, pour relancer l'activité de sa boîte de production (Tyler Perry Studios) après le confinement, d'après des informations obtenues par la Page Six du New York Post. Il semble en revanche certain qu'ils ne l'ont pas acquise, aucune indication d'une récente mise sur le marché n'ayant été relevée. Il n'en reste pas moins qu'elle entre dans le budget qu'ils se sont donné (entre 10 et 20 millions de dollars) pour trouver la maison de leurs rêves, dans ce quartier et dans ce type de "lotissement" bien gardé.

"Meghan et Harry ont pris d'extrêmes précautions pour que leur domicile à Los Angeles reste secret, a commenté un informateur du Daily Mail. Leur équipe les aide à choisir le lieu idéal. Beverly Ridge dispose d'une enceinte gardée et la propriété de Tyler a sa propre porte d'accès, surveillée par leurs agents de protection. C'est un excellent endroit pour rester à l'abri des regards. Les voisins sont pour la plupart de vieilles fortunes et des hommes d'affaires super riches plutôt que des vedettes du show-business. Sans oublier que l'endroit est exceptionnel - l'un des quartiers les plus convoitables de Los Angeles."

Depuis leur arrivée à Los Angeles, villa natale de la duchesse, Meghan Markle et le prince Harry ont été aperçus à quelques reprises, que ce soit en promenade avec leurs chiens ou lorsqu'ils ont prêté main forte à une banque alimentaire en pleine crise du coronavirus. Ils ont également poursuivi leurs activités associatives à distance, en vidéo. Dernièrement, le couple célébrait le premier anniversaire de son fils Archie, né le 5 mai 2019, gratifiant le public d'une vidéo du petit garçon sur les genoux de sa maman.