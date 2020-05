Meghan Markle et Archie : Apparition surprise en vidéo pour son 1er anniversaire

Voilà une apparition inattendue ! Ce 6 mai 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé une nouvelle vidéo de leur fils Archie, qui fête son premier anniversaire ce mercredi. Bien qu'il ait mis en pause son compte Instagram après le Megxit, le couple a partagé ce clip vidéo surprise sur celui de l'organisation Save The Children. Un moyen de mettre à profit cette journée de fête et l'incroyable attention que suscite cette apparition royale, en faisant un appel aux dons.

Dans la vidéo filmée par le prince Harry en personne, Meghan Markle apparaît au naturel, en pleine séance lecture avec son petit garçon. L'occasion de voir qu'Archie a bien grandi ! Pour son anniversaire, le garçonnet a eu droit à l'histoire pour enfants Duck! Rabbit! [Canard! Lapin! NDLR] : remuant et curieux, à faire tomber les livres par terre alors que sa mère tente de garder son attention, le petit Archie est visiblement plein de vie !