Anniversaire d'Archie : Kate et William attentionnés, malgré la distance

De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle ont mis à profit cette journée de fête en partageant ce mercredi une nouvelle vidéo de leur petit garçon sur le compte Instagram de l'association Save The Children : le duc derrière la caméra, Archie apparaît en pleine séance lecture sur les genoux de sa maman. L'occasion pour les Sussex de faire un appel aux dons en faveur de cette organisation qui vient en aide aux enfants défavorisés, d'autant plus en cette période de crise sanitaire.

Cette première année d'existence a été riche en rebondissements pour le petit Archie : un premier voyage officiel en Afrique du Sud à seulement 4 mois, puis un déménagement au Canada à l'automne 2019 et le début d'une nouvelle vie à Los Angeles en mars dernier. Après avoir négocié les termes du Megxit avec la reine, le prince Harry et Meghan Markle ont finalement choisi de s'installer dans la ville natale de l'ex-actrice, dans l'espoir d'une vie plus paisible, loin de la pression médiatique. C'est donc loin de la famille royale, sans vraiment se rabibocher avec William et Kate Middleton, que les Sussex ont choisi d'élever leurs fils, sans titre royal, tel un citoyen (presque) ordinaire. Peut-être la reine aura-t-elle tout de même droit à un appel vidéo ce mercredi...?