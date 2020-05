Meghan et Harry : Leur biographie est déjà un best-seller 3 mois avant sa sortie

Finding Freedom promet de "révéler des détails inconnus sur la vie commune d'Harry et Meghan, de dissiper les nombreuses rumeurs et fausses idées qui affligent le couple". Les deux auteurs se seraient entretenus avec plusieurs proches des Sussex pour finalement écrire "un portrait honnête et désarmant d'un couple sûr de lui, influent et avant-gardiste, qui n'a pas peur de rompre avec la tradition". La sortie de ce livre attise d'autant plus la curiosité qu'elle survient quelques semaines seulement après que les Sussex ont posé leurs valises à Los Angeles et coupé toute communication avec de nombreux tabloïds britanniques.

Les vives critiques dont l'ex-actrice a fait l'objet depuis qu'elle a rejoint la famille royale en 2017 ont finalement eu raison de son désir de moderniser la monarchie. La pression médiatique, et les relations tendues au sein même du clan Windsor, que Meghan et Harry accusent de passivité face aux tabloïds, ont poussé ces derniers à renoncer à leurs titres royaux et quitter le Royaume-Uni avec leur petit Archie (bientôt 1 an). Pas sûr pour autant qu'ils trouvent leur tranquillité rêvée à Hollywood, paradis des paparazzis...