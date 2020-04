Meghan Markle amère : Kate Middleton favorisée par la famille royale ?

Doléances fondées ou pointe de jalousie ? A en croire une source du Daily Mail, citée le 27 avril 2020, Meghan Markle estimerait que la famille royale n'a pas été aussi juste envers elle qu'elle ne l'est pour Kate Middleton. L'épouse du prince Harry se serait plainte à des amis d'être désavantagée par rapport à sa belle-soeur en ce qui concerne la gestion des médias. Une pression médiatique qui est à l'origine du Megxit.

Selon cet "ami", la duchesse de Sussex jugerait que "si Kate était critiquée, personne ne l'accepterait". Ce qui l'irrite le plus serait l'idée que "si la presse critiquait constamment et inutilement Kate comme elle l'a fait avec elle, des changements en ce qui concerne la politique médiatique de la famille royale auraient été faits. Sans poser de questions (...). Personne ne l'aurait supporté et le système obsolète aurait été révisé". Le 19 avril dernier, après avoir officiellement pris leurs distances avec le reste de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé couper définitivement les ponts avec plusieurs médias britanniques, dont les tabloïds les plus populaires.

"Meghan a dit que personne au sein de la famille royale ne doit être surpris de l'annonce. Elle a dit que tout le monde savait exactement ce que ressentait Harry vis-à-vis des tabloïds britanniques et les changements qu'il voulait faire, a ajouté la source du Daily Mail, titre concerné par cette nouvelle politique médiatique des Sussex. Meghan a dit qu'Harry devait prendre position pour elle, leur fils et sa mère [Diana, NDLR]."

Le silence insoutenable de la reine

Pourtant, avant d'en arriver à quitter le Royaume-Uni et la Couronne pour partir vivre aux Etats-Unis, le prince Harry aurait "constamment" parlé du harcèlement de son épouse avec la reine Elizabeth et son père, le prince Charles : "Meghan a dit qu'il était exaspérant que les inquiétudes fondées d'Harry tombent dans l'oreille d'un sourd. Ils ont fait comme si c'était ainsi, faites avec." L'ex-actrice aurait affirmé son intention de ne pas laisser les médias "détruire sa vie et son mariage" : "Elle a dit que lorsqu'elle vivait en Angleterre, elle a été harcelée non-stop par les médias (...). Qu'elle a été traitée de manière injuste et critiquée sur tout, y compris sur le fait de se toucher le ventre pendant sa grossesse (...). Elle a dit qu'il [Harry, NDLR] devait prendre position et maintenant, ils le font ensemble."

Non seulement le prince Harry et Meghan Markle ont pris leurs distances avec la famille royale, ont posé leurs valises à Los Angeles et coupé tout contact avec plusieurs médias britanniques, mais la duchesse a engagé des poursuites judiciaires contre le groupe Associated Newspapers, après que le Mail on Sunday a publié une de ses lettres personnelles. La première audience face au juge s'est tenue (à distance) vendredi dernier.