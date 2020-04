Meghan Markle et Harry participent à un livre explosif, séisme en vue ?

Meghan Markle et le prince Harry sont toujours plein de surprises mais celles-ci ne font jamais très plaisir à la famille royale britannique. Pas certain que cette nouvelle ravisse la reine Elizabeth II et ses proches.

Le Daily Mail rapporte que l'ancienne actrice américaine de 38 ans et son époux de 35 ans ont collaboré à la réalisation d'un livre qui s'intéresse à eux et plus particulièrement à leur place dans la famille royale. Pour l'heure, l'ouvrage de 320 pages s'appelle Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, mais ce titre pourrait très probablement changé avant la publication. Celle-ci a d'ailleurs été prévue pour le 11 août prochain.

S'il est certain que le livre proposera un portrait très flatteur des parents du petit Archie, il se pourrait également que le couple évoque le Megxit et leur prise de distance avec la famille royale qui a pris effet le 31 mars dernier. Selon le Mail On Sunday (l'édition dominicale du Daily Mail à qui Meghan Markle intente un procès), la duchesse et le duc de Sussex se seraient déjà confiés à l'un des deux auteurs de l'ouvrage en préparation. Des entretiens accordés avant qu'ils ne s'installent à Los Angeles. Il s'agit du journaliste Omid Scobie, connu pour être très apprécié de Meghan Markle. C'est lui qui aurait donné des détails de l'appel de Meghan, Harry et Archie à Elizabeth II pour ses 94 ans. Cet appel était censé rester secret mais le couple n'avait pu résister à l'envie d'en parler.

Que promet ce livre explosif ?

Omid Scobie, qui a débuté dans sa carrière dans la presse people en écrivant dans le magazine Heat, n'est pas le seul à s'intéresser de très près à l'histoire de Meghan Markle et du prince Harry. Il est accompagné d'une autre journaliste, Carolyn Durand. Egalement proche des Sussex, cette Américaine a couvert durant quinze ans l'actualité royale pour la chaîne ABC et écrit à présent sur cette thématique dans le magazine ELLE. Omid Scobie et Carolyn Durand promettent de livrer la vraie vérité de Meghan et Harry avec leur ouvrage. Une grande promesse qui a de quoi inquiéter la famille royale britannique... Il y a aura en filigrane un parallèle entre Lady Di et Meghan Markle. Comme la mère de son époux, l'ex-star de la série Suits s'est sentie comme "prisonnière" tout le temps qu'elle est restée en Angleterre. Et ce fut pourtant très bref !

Pour appuyer cette version de l'histoire de Meghan et Harry, plusieurs proches du couple auraient été approchés.