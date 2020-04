Elizabeth II : Pour ses 94 ans, avalanche de photos et recette secrète !

Malgré la pandémie de coronavirus, il y a encore des occasions de faire la fête et d'avoir le sourire ! Ce n'est pas la reine Elizabeth II qui dira le contraire. Confinée dans son château de Windsor avec son époux le prince Philip pour éviter de tomber malade - alors même que son fils le prince Charles a guéri du Covid-19 -, la souveraine a fêté ses 94 ans, le 21 avril. De nombreuses photos ont été dévoilées par la couronne.

Sur le compte Instagram de Kensington Palace, on a pu découvrir une photo inédite postée spécialement à l'occasion de cet anniversaire. On y découvre la reine Elizabeth II dans une tenue composée d'une robe à motifs fleuris sous un manteau vert clair, les mains gantées. À ses côtés se tiennent son petit-fils le prince William et son épouse la duchesse de Cambridge, Kate Middleton. "Nous souhaitons à Sa Majesté la reine un très bel anniversaire aujourd'hui pour ses 94 ans !", peut-on lire en légende. Nul doute qu'il s'agit d'une photo ancienne puisque tous les membres de la famille royale respectent le confinement imposé au Royaume-Uni.

Dans le même temps, le palais de Buckingham a aussi fait honneur à celle qui détient le record du plus long règne au Royaume-Uni ; elle a été couronnée en 1953. Sur le compte Instagram The Royal Family - outre une publication alléchante dévoilant une recette des chefs pâtissiers d'Elizabeth II pour déguster les mêmes cupcakes royaux qu'elle -, on peut découvrir une story intitulée A Young Queen dans laquelle figurent des photos et vidéos de sa tendre enfance.

Elizabeth, qui a reçu un appel en visio de son petit-fils Harry, de sa femme Meghan Markle et de son arrière-petit-fils Archie, a donc dû se passer des festivités organisées en temps normal à Londres, en son honneur. Coups de canon à Hyde Park, à la tour de Londres et au parc royal de Windsor sont tombés à l'eau. Même la parade militaire organisée en général en juin a été annulée à cause du coronavirus. "Sa Majesté a souhaité qu'aucune mesure spéciale ne soit mise en place pour autoriser les coups de canon, car elle ne jugeait pas cela opportun dans les circonstances actuelles", a déclaré récemment une source à Buckingham.