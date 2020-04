Prince Charles : Première prise de parole après sa contamination au Covid-19

Pour la première fois depuis l'annonce de sa contamination au Covid-19, le prince Charles s'est exprimé sur le sujet. Dans une vidéo notamment relayée sur son compte Instagram officiel, celui de Clarence House, le Britannique de 71 ans apparaît en forme, deux jours seulement après être sorti de son isolement. Avec son épouse Camilla, le prince de Galles reste en confinement dans leur demeure de Birkhall, en Écosse, où ils ont posé leurs valises il y a maintenant dix jours. C'est là que cette nouvelle vidéo a été filmée ce 1er avril 2020 au matin.

"Ayant récemment traversé le processus de contamination au coronavirus, heureusement avec des symptômes relativement bénins, je me trouve moi-même de l'autre côté de la maladie, mais toujours dans un état de distanciation sociale et d'isolation générale, a ainsi déclaré l'héritier du trône. Comme nous l'apprenons tous, c'est une expérience étrange, frustrante et souvent pénible quand la présence de la famille et des amis n'est plus possible."

Le prince Charles est bien placé pour évoquer le manque de ses proches : sa mère la reine est confinée dans son château de Windsor avec le prince Philip, son fils William est de son côté à Anmer Hall, dans le Norfolk, avec Kate Middleton et leurs trois enfants. Quant au prince Harry, à Meghan Markle et à leur fils Archie (10 mois), ils viennent quant à eux d'entamer leur nouvelle vie post-Megxit à Los Angeles. De son côté, Camilla Parker-Bowles reste en contact régulier avec ses enfants et ses petits-enfants grâce à la populaire application Houseparty.