Camilla Parker-Bowles confinée: la célèbre application à laquelle elle est accro

Voilà maintenant six jours que Camilla Parker-Bowles est confinée dans sa demeure de Birkhall, en Écosse. Une période d'autant plus difficile pour la duchesse de Cornouailles qu'à peine arrivée, elle a été contrainte de s'isoler de son mari le prince Charles qui, contrairement à elle, a été testé positif au coronavirus en début de semaine. Mais comme bon nombre de personnes confinées, la Britannique de 71 ans se change les idées en gardant le contact avec ses proches grâce à l'application Houseparty.

À en croire les informations du Daily Mail publiées ce 26 mars 2020, Camilla Parker-Bowles aurait en effet un compte actif sur cette plateforme permettant de faire des appels vidéo à plusieurs participants. Houseparty a considérablement gagné en popularité dans de nombreux pays depuis le début de la crise du Covid-19 et du confinement. Celle qui se fait appeler Gaga dans l'intimité utiliserait cette application pour rester en contact avec ses enfants Tom et Laura (45 et 41 ans), ainsi que ses petits-enfants, Freddy, Lola, Eliza et Louis, "qui lui manquent terriblement". Un nouveau rituel qui n'est pas sans rappeler celui de Brigitte Macron, qui fait de même depuis le palais de l'Élysée.