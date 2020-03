Charlotte, Louis et Georges de Cambridge : leur belle vidéo en pleine pandémie

Les enfants de Kate Middleton et le prince William se sentent d'autant plus reconnaissants qu'un membre de leur famille a été infecté par le Covid-19. Il s'agit de leur grand-père le prince Charles. Le 25 mars dernier, il a été annoncé que le prince de Galles, âgé de 71 ans, avait été testé positif au coronavirus. "Il présente des symptômes bénins, mais reste en bonne santé et a travaillé de la maison ces derniers jours, comme d'habitude", a-t-on appris. Le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowles se trouvent depuis plusieurs jours isolés au château de Balmoral, en Écosse.

Comme tous les enfants britanniques, Georges, Charlotte et Louis sont confinés. L'école des deux aînés de Kate Middleton et du prince William, la Thomas's in Battersea, a fermé ses portes en raison de la pandémie. "À partir de cette date, le programme de l'année sera appris à travers des plateformes d'apprentissage en ligne. Nous avons demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison et d'accéder à leurs leçons à travers cette plateforme", avait fait savoir un représentant de la prestigieuse école londonienne qui n'accueille plus les élèves depuis le 20 mars dernier.