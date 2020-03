Coronavirus : George et Charlotte confinés, Kate et William jouent les profs

Comme des millions d'autres enfants à travers le monde, le prince George et la princesse Charlotte s'apprêtent à recevoir des cours à la maison. Scolarisés au sein de la Thomas's in Battersea, ils vont devoir se plier à un "apprentissage à distance", d'après les recommandations de leur école. Une décision prise, en pleine crise sanitaire du Covid-19, à cause de l'absentéisme de beaucoup d'élèves.

Dans cette école d'excellence, où l'année scolaire revient à plus de 20 000 euros par élève, les enfants ont été renvoyés chez eux par principe de précaution, même si aucun d'entre eux n'a pour l'instant été testé positif au virus. Charlotte de Cambridge (4 ans) avait commencé l'école en septembre dernier, rejoignant son grand frère George (6 ans), élève modèle depuis plus de deux ans.

Dans un communiqué cité par le Daily Mail, un représentant de l'école indique que la fermeture sera actée le vendredi 20 mars 2020. "À partir de cette date, le programme de l'année sera appris à travers des plateformes d'apprentissage en ligne. Nous avons demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison et d'accéder à leurs leçons à travers cette plateforme", est-il indiqué, tout en précisant que l'école serait toujours ouverte pour les enfants dont les parents appartiennent au corps médical.

Kate et William se mobilisent contre le coronavirus