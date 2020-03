Coronavirus : #Onapplaudit tous le personnel soignant

Le personnel soignant était déjà en souffrance en France, bien avant que le coronavirus ne vienne l'accabler encore un peu plus. Mais face à une crise sanitaire d'une telle ampleur, impossible de ne pas se mobiliser et venir en aide à ceux qui en ont besoin. À ce jour, plus de 7000 personnes ont été contaminées par le Covid-19 en France et 175 en sont mortes. Des chiffres qui ne vont faire qu'augmenter, malheureusement.

Afin de remettre du baume au coeur du personnel hospitalier, afin qu'il se sente soutenu au quotidien, un grand élan de solidarité s'est formé sur les réseaux sociaux sous le nom : "#Onapplaudit". Un mouvement impulsé par plusieurs députés.

Le principe est on ne peut plus simple : applaudir tous les soirs le personnel hospitalier depuis sa fenêtre ou son balcon, puisque les rassemblements sont interdits. Les premiers applaudissements ont ainsi retenti dans la soirée du mardi 17 mars 2020 (premier jour de confinement) à 19h ou 20h suivant les endroits en France. Parce qu'à "#Onapplaudit", programmé à 19h, s'est ajouté un autre mouvement, "Tous aux fenêtres" qui donnait rendez-vous à 20h. Mais mieux vaut deux fois qu'une !

Mobilisée pour soutenir le personnel soignant, l'actrice Marina Foïs s'est par exemple posé la question sur Twitter.