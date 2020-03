Le prince Charles contaminé par le coronavirus : où est-il confiné ?

Après avoir multiplié les engagements officiels le plus longtemps possible, le prince Charles est aujourd'hui contraint de se confiner avec précaution puisqu'il a été testé positif au coronavirus. Comme l'a confirmé ce 25 mars 2020 un porte-parole de Clarence House, la demeure officielle du prince de Galles à Londres, le fils aîné de la reine a contracté le Covid-19 sans qu'il soit possible de déterminer où et quand. Mais le ton se veut rassurant : le Britannique de 71 ans va bien et son épouse Camilla, 72 ans, n'est quant à elle pas malade.

Les premiers symptômes dits "légers" sont apparus le week-end dernier, au moment même où le couple est arrivé en Écosse, dans sa demeure de Birkhall, sur le domaine de Balmoral. À peine ont-ils entamé leur confinement dimanche que le prince Charles et Camilla ont dû subir des tests. Comme l'a précisé la BBC, ce sont les services de santé publique situés dans la région d'Aberdeen qui ont effectué les examens sur le couple lundi. Mais selon le porte-parole de Clarence House, le prince de Galles est en forme au point de continuer de travailler à distance. Malgré tout, il s'est isolé de son épouse non contaminée.

Le duc et la duchesse de Cornouailles vont donc passer les prochaines semaines en Écosse, dans leur demeure d'été datant du XVIIIe siècle. Le prince Charles a hérité de Birkhall après la mort de sa grand-mère la Reine mère en 2002. C'est là que cet amoureux de la nature a passé sa lune de miel avec Camilla trois ans plus tard, profitant des grands espaces verts repartis sur plus de 21 000 hectares.