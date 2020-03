Le prince Charles contaminé par le Covid-19 : comment a-t-il pu le contracter ?

Le 10 mars, toujours à Londres, il avait en effet participé au sommet WaterAid charity's Water and Climate, en compagnie du prince Albert de Monaco. Triste coïncidence, neuf jours plus tard, le monarque monégasque a annoncé être atteint du coronavirus. Il n'en fallait pas plus pour éveiller les soupçons d'une éventuelle transmission entre les deux personnalités royales.