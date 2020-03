Brigitte Macron confinée à l'Élysée : ce rituel qu'elle garde avec ses enfants

Même confinée à l'Élysée, Brigitte Macron reste une mère et une grand-mère très présente. La première dame n'a pas quitté le 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré depuis le 16 mars, date à laquelle son mari Emmanuel Macron a invité les Français à rester chez eux pour limiter la propagation du coronavirus. La présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France reste particulièrement occupée en cette période de crise sanitaire, mais elle garde un contact étroit avec ses proches.



Comme l'ont rapporté nos confrères de chez Gala, Brigitte Macron n'a pas vu ses enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, ni même ses sept petits-enfants, depuis un week-end passé en famille au Touquet, les 14 et 15 mars dernier. Malgré tout, l'ancienne prof de français prend chaque jour le temps d'appeler ses trois enfants et parvient à voir ses petits-enfants par l'intermédiaire d'appels vidéo passés le soir depuis le palais de l'Élysée. Une dernière méthode de communication particulièrement utilisée par les Français et leur famille depuis le début du confinement.



Bien que limitée dans ses déplacements, l'épouse du président multiplie les initiatives pour lutter contre le Covid-19. Comme l'a rapporté l'AFP le 21 mars dernier, la première dame de 66 ans a fait livrer un millier de tablettes et 10 000 plateaux-repas dans les hôpitaux les plus débordés par l'épidémie, une initiative qui pourra être renouvelée. "Brigitte Macron, qui reste à l'Élysée sans effectuer de déplacement, se consacre désormais exclusivement à la fondation et à ce recensement des besoins", a expliqué son entourage.