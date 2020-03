Brigitte Macron mobilisée : son beau geste pour venir en aide aux soignants

Brigitte Macron prouve une fois de plus son dévouement. L'AFP rapporte ce samedi 21 mars 2020 la nouvelle belle initiative de la première dame. Alors que la France et le reste du monde vivent actuellement une crise sans précédent face à la pandémie de coronavirus, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron, va faire livrer en urgence des milliers de repas, des courses alimentaires ou encore des tablettes numériques à des hôpitaux et des Ehpad sous tension en raison de l'épidémie.

L'épouse du chef de l'Etat a lancé mardi un appel aux hôpitaux et aux Ehpad "pour faire remonter les besoins les plus urgents" ainsi qu'un appel aux dons. La fondation, qui se consacre à l'amélioration du quotidien des soignants et des malades hors soins médicaux, a notamment été sollicitée pour faire livrer des courses alimentaires et des plateaux-repas aux personnels soignants débordés. Le personnel de nombreux Ehpad lui a demandé de fournir des tablettes pour aider leurs pensionnaires à communiquer avec leur famille.

Super réactive, elle va faire livrer à partir de samedi un millier de tablettes et 10.000 plateaux-repas dans les hôpitaux les plus débordés par l'épidémie, une initiative qui pourra être renouvelée. "Brigitte Macron, qui reste à l'Elysée sans effectuer de déplacement, se consacre désormais exclusivement à la fondation et à ce recensement des besoins", explique son entourage à l'AFP.

Son entourage a par ailleurs démenti des rumeurs qui affirmaient qu'elle s'était fait tester, ainsi que son époux et leurs gardes du corps, par crainte de la maladie. Brigitte Macron a pris le relais de Bernadette Chirac pour présider la Fondation, connue pour son annuelle Opération Pièces Jaunes.