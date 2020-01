Brigitte Macron et les Pièces jaunes : sa préparation avec Didier Deschamps

Après avoir passé une partie des fêtes de fin d'année au Fort de Brégançon, dans le Var, avec son mari, puis fêté le jour de l'an à la Lanterne en tête à tête, Brigitte Macron va vivre un mois de janvier bien rempli.

Choisie pour remplacer Bernadette Chirac à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France en juin dernier, l'épouse de Jacques Chirac ne pouvant plus assurer cette fonction en raison de son état de santé fragile, Brigitte Macron va connaître sa première expérience des Pièces jaunes. La grande opération annuelle, qui avait permis de récolter 175 tonnes de pièces en 2019 et qui a pour but d'aider à l'amélioration de la vie des enfants hospitalisés, se déroulera du 8 janvier au 15 février 2020.

Pour sa grande première, Brigitte Macron a sollicité l'aide de celui qui avait endossé le rôle de parrain l'an passé, Didier Deschamps. Dans son édition du 3 janvier, Le Parisien indique que la première dame a invité le sélectionneur de l'équipe de France à l'Elysée "il y a une quinzaine de jours". Brigitte Macron estime beaucoup l'ancien joueur professionnel de 51 ans et le considère comme "un homme de coeur et de terrain". En 2019, Didier Deschamps s'était rendu à Nice pour le départ du train des Pièces jaunes aux côtés du maire de la ville Christian Estrosi et de l'animateur Christophe Beaugrand. Quelques jours plus tôt, le sélectionneur des Bleus avait lancé l'opération depuis Paris et l'hôpital Necker aux côtés des chanteurs Vitaa et Amir, du professeur Claude Griscelli et de la secrétaire générale de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France Anne Barrère.

En plus d'avoir convié Didier Deschamps à l'Elysée avant le grand lancement, Brigitte Macron s'est méticuleusement préparée. "Elle a beaucoup travaillé, consulté des personnels soignants, des médecins, des urgentistes", explique son cabinet à l'AFP. L'ancien professeur de lettres et de théâtre a également consulté la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a notamment travaillé à Necker au cours de sa carrière.

Quelques changements

Pour sa première, Brigitte Macron a insufflé quelques nouveautés. Plus de TGV Pièces jaunes comme le voulait jusque-là la tradition - le contexte de la grève justifie aisément ce changement. De plus, elle ne se présentera pas sur le plateau du 20 Heures de TF1 comme avait l'habitude de le faire Bernadette Chirac. Selon Le Parisien, l'épouse d'Emmanuel Macron envisagerait plutôt une interview à TV Magazine et un passage dans l'émission Quotidien (TMC) de Yann Barthès. Courageux ! Un vent de modernité qui ressemble bien à Brigitte Macron.

Le programme de Brigitte Macron

Tout au long des cinq semaines de l'opération des Pièces jaunes, Brigitte Macron va multiplier les apparitions. Son tour de France débutera le 8 janvier avec un déplacement au centre hospitalier d'Orléans, "jugé exemplaire en matière de rapprochement entre parents et enfants malades". Le 15 janvier, elle se rendra à l'hôpital Robert-Debré à Paris puis accompagnera 300 enfants malades à Disneyland deux semaines plus tard, le 29 janvier. La première dame clôturera ses déplacements à l'Institut national des jeunes sourds de Metz le 12 février. Autant de voyages qu'elle assurera sans son époux.