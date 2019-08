Brigitte Macron redevient professeur, détails sur sa rentrée très spéciale

Durant des années, Brigitte Macron a enseigné le français et le théâtre au lycée et c'est d'ailleurs comme cela qu'elle a rencontré son époux, Emmanuel Macron. Très investie dans son rôle de première dame, qu'elle a dépoussiéré dès son arrivée à l'Élysée en mai 2017, Brigitte Macron se bat pour l'égalité des chances. Ce combat, elle a choisi de l'allier à sa passion des lettres.

Le 16 septembre 2019, la première dame reprendra son rôle de professeur, mais dans un tout autre contexte et dans une tout autre forme qu'auparavant. Le Journal du dimanche a dévoilé les détails de cette rentrée très particulière dans son édition du 18 août 2019.

Comme annoncé dès avril dernier par Le Point, Brigitte Macron enseignera dans l'une des deux écoles Live (l'Institut des vocations pour l'emploi) qu'elle a créées grâce au financement de la marque de luxe LVMH. Le JDD rappelle dans ses colonnes que la première dame est "une fidèle de Nicolas ­Ghesquière, le ­directeur artistique de Vuitton", dont elle porte régulièrement les sublimes et élégantes créations, et qu'elle est "très proche de Delphine ­Arnault". Pour ce grand projet qui a pour ambition de donner une nouvelle chance à ceux qui ont connu un parcours scolaire chaotique, Brigitte Macron a sollicité l'aide du chef Thierry Marx, "qui a déjà fondé 12 établissements pour des personnes en difficulté, dont un à Clichy-sous-Bois et un à Paris". Elle a également impliqué "Ben-J, du groupe de rap Nèg'­Marrons, la chef d'orchestre Zahia Ziouani, le neuro­scientifique ­Stanislas Dehaene, le maire de Clichy-sous-Bois, ­Olivier Klein, l'ancienne présidente du Club XXIe siècle Najoua Arduini-­ElAtfani". En tout, ce sont 15 personnalités qui l'ont aidée à construire ce projet d'éducation alternatif et le programme qui l'accompagne.

Pas de cours traditionnels

Dès le 16 septembre, Brigitte Macron enseignera ainsi à l'école Live de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Quelque 50 élèves, qui ont tous plus de 25 ans, suivront les enseignements de la première dame. L'objectif est "qu'ils développent un projet professionnel et des compétences clés – confiance en soi, connaissance des institutions, lecture, écriture, calcul... – pour accéder ensuite à un emploi, une formation qualifiante ou qu'ils créent leur entreprise", confie au JDD Olivier Théophile, directeur de la responsabilité sociale de LVMH.

Brigitte Macron ne délivrera pas de cours traditionnels, mais "ses interventions prendront la forme de master class, à l'instar de celles qu'animera Thierry Marx sur la nouvelle gastronomie". "Elle veut leur faire découvrir la littérature classique et le patrimoine culturel. Elle interviendra une ou deux fois par ­session. Elle a très envie de rencontrer les élèves, de les accompagner", s'enthousiasme ­Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois.

En attendant cette rentrée, Brigitte Macron se trouve toujours au fort de Brégançon avec son époux. Le couple présidentiel s'est offert un bain de foule à Bormes-les-Mimosas le 17 août 2019, à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire de la libération de la ville. La première dame est apparue le bras en écharpe, blessée à l'épaule après une chute.

Emmanuel Macron accueille ce lundi 19 août Vladimir Poutine dans la résidence d'État, à quelques jours du sommet du G7 qui s'ouvre ce week-end à Biarritz et qui, outre la France, réunira les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie et du Canada.