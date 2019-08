Emmanuel et Brigitte Macron à Brégançon : Pizza et jet-ski, un séjour familial

Comme chaque été, Emmanuel et Brigitte Macron profitent de quelques jours de répit depuis le Fort de Brégançon, dans le sud de la France. Lieu de villégiature privilégié des présidents de la Ve République, il a vu arriver le couple présidentiel le 24 juillet dernier. Il y a quelques jours, le couple présidentiel avait visité l'Abbaye du Thonoret. Des vacances studieuses racontées dans la dernière édition de Nice Matin, parue le 6 août 2019.

Il est ainsi rapporté que Brigitte et Emmanuel Macron se sont promenés dimanche à Bormes-les-Mimosa, près de Cavalière. L'après-midi se serait poursuivie par une virée en jet-ski pour le chef de l'État, alors que son épouse restait sur la plage. L'année dernière, la première dame avait eu l'âme plus aventureuse, s'accordant une balade en jet-ski au large de Brégançon, conduite par son garde du corps. Le soir, c'est en famille que le couple présidentiel s'est rendu dans une pizzeria de Cavalière.

"C'est pas tous les jours qu'on reçoit le président"

Au menu de la table présidentielle : pizza au feu de bois et glaces en dessert. "Le restaurant existe depuis 1986 et c'est le seul président à être venu diner ici. L'équipe d'Emmanuel Macron nous a contactés en fin d'après-midi, dimanche, pour réserver une table pour une quinzaine de personnes", explique le restaurateur dans les pages de Nice Matin, en avouant avoir été "surpris" par cette demande. "Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit le président. Même s'ils n'avaient pas émis le souhait d'être à l'abri du monde, nous avons voulu respecter leur tranquillité. Nous étions quasiment complets et pouvions accueillir jusqu'à 200 personnes. Nous ne voulions pas qu'ils soient dérangés, mais tous les clients ont respecté l'intimité du couple", a-t-il poursuivi.

À soirée exceptionnelle, photo exceptionnelle : Brigitte et Emmanuel Macron ont pris le temps de poser le temps d'un cliché souvenir avec les propriétaires de l'établissement. "Le président est très bienveillant et agréable. Il a salué chacun des membres du personnel, ce qui nous a beaucoup touchés. C'est une visite dont on se souviendra", conclut le restaurateur.

Comme l'annonçait l'Élysée dans un communiqué, Emmanuel Macron passe "des vacances calmes et studieuses" dans le Var qui serviront à préparer le sommet du G7 qu'il accueillera du 24 au 26 août 2019 à Biarritz. La durée de son séjour sur le Fort de Brégançon n'a pas été indiquée. Il aurait également prévu de s'entretenir avec Boris Johnson, nouveau Premier ministre britannique. Le 19 août 2019, le président français devrait recevoir la visite de son homologue russe,Vladimir Poutine, à quelques jours du G7.