Brigitte et Emmanuel Macron : En vacances dans le Var, une photo fuite

Dimanche 28 juillet 2019, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus à L'Abbaye du Thoronet dans le Var. Le couple présidentiel a ainsi pu visiter ce monument datant du XIIe siècle, édifié entre 1160 et 1230. Sylvie Vial, l'administratrice de l'Abbaye a confié à Madame Figaro que le président et sa femme se sont présentés comme "des personnes en vacances, très chaleureuses et particulièrement à l'écoute tout au long de la visite." Durant leur excursion, ils ont pu écouter des chants grégoriens dans ce site historique presque millénaire et ainsi découvrir l'incroyable sonorité de cette abbaye de moines cisterciens. Une visite "en toute simplicité" selon les services de l'Elysée.

"Un grand merci d'avoir choisi notre monument"

C'est sur Facebook que l'escapade du couple a fuité. Les membres de l'Abbaye, sûrement très fiers d'avoir Brigitte et Emmanuel comme invités, ont publié une photo afin d'immortaliser cette visite très spéciale. Ils écrivent : "Visite privée d'Emmanuel et Brigitte Macron à l'Abbaye du Thoronet. Un monument d'exception partagé avec nos fabuleux invités en toute simplicité. Un grand merci d'avoir choisi notre monument, ce dont nous sommes honorés." On découvre le couple présidentiel en tenue estivale, entouré de trois personnes (probablement une partie de l'équipe qui travaillait sur le site ce jour-là).