Brigitte Macron touchée par la mort de la petite Elise, qu'elle avait rencontrée

La petite Elise avait été marquée par sa rencontre avec Brigitte Macron. Tout cela avait été possible grâce à la mobilisation de Guillaume Gomez, qui, ému par son poignant témoignage, avait interpellé le chef de cabinet de l'Élysée. Résultat : Elise avait été reçue à l'Élysée quelques semaines plus tard. La fillette avait une passion pour la peinture et remettait des tableaux à ceux qu'elle rencontrait. Elle avait ainsi donné une de ses oeuvres à Emmanuel Macron afin qu'il "pense aux enfants malades en passant tous les jours devant la toile", avait confié la mère d'Elise au Parisien.

"Elise voulait parler elle-même du combat qu'elle mène au président de la République, c'était important pour elle", poursuivait-elle. Elise et sa famille avaient pu visiter le palais et apercevoir les jardins de l'Élysée, tout en passant par les cuisines où le chef Gomez avait préparé des pâtisseries pour l'occasion. "Monsieur Macron a fait preuve de bienveillance et d'intérêt vis-à-vis d'Elise. On espère que cette cause va rayonner sur la société", expliquait la maman d'Elise, qui avait remis au président une lettre sur la violence des parcours médicaux.

Cette rencontre avec le couple présidentiel avait marqué à vie la jeune Elise, qui reconnaissait que cet après-midi passée avec Brigitte et Emmanuel Macron faisait partie "des belles rencontres qui jonchent" son parcours. "Ce que retient Elise de cette rencontre à l'Elysée, c'est l'admiration partagée et mutuelle avec ses hôtes. Et on l'a vue dans son regard et son sourire", avait conclut sa maman. Sur Twitter, Guillaume Gomez a rendu un dernier hommage à la jeune Elise. "Je garderai un souvenir ému de nos rencontres et échanges. Le tableau que tu m'as offert nous rappellera à chaque instant ta joie de vivre, ta gourmandise et notre fragilité", a t-il écrit.