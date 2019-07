Carrie Symonds, compagne de Boris Johnson et aussi influente que Meghan Markle

En attendant de voir si elle s'illustre comme icône de mode, Carrie Symonds porte déjà le titre moins flatteur de briseuse de ménage outre-Manche. La liaison entre cette ancienne directrice de communication du Parti conservateur et l'ex-maire de Londres de 55 ans a éclaté en septembre 2018, alors que ce dernier était encore marié à l'avocate Marina Wheeler, son épouse depuis vint-cinq ans et la mère de leurs quatre enfants. La romance aurait commencé plusieurs mois avant que Boris Johnson n'entame la procédure de divorce.

Mais qui est Carrie Symonds ?

Fille de Matthew Symonds, un des fondateurs du journal The Independent, et de Josephine McAffee, avocate pour le même journal, Carrie Symonds a grandi dans la banlieue de Londres, du côté d'Hammersmith. Après avoir suivi des études d'histoire de l'art et de théâtre à l'Université de Warwick, elle a intégré le Parti conservateur en tant qu'attachée de presse. Elle a rapidement gravi les échelons pour atteindre le poste de directrice des relations publiques à seulement 29 ans.

Elle a certainement rencontré Boris Johnson en intégrant son équipe de campagne pour sa réélection à la mairie de Londres en 2012. Leur idylle aurait débuté plus tard, il y a environ dix mois selon Hello!. Juste avant que le couple ne fasse la une des tabloïds, elle a quitté son poste chez les Conservateurs pour rejoindre le groupe Bloomberg et son projet écologique Vibrant Oceans. Surnommée FLOTUS [First Lady Of The United States, NDLR], comme les épouses des présidents américains, Carrie Symonds aurait eu une grande influence sur l'arrivée de son compagnon au poste de Premier ministre.

Moins excentrique, cette féministe revendiquée aurait tout aussi bien adouci la coupe de cheveux de Boris Johnson que ses convictions plus radicales. Même leur violente dispute qui aurait éclaté en juin dernier n'a pas entaché la réputation du conservateur pro-Brexit qui vient prendre le relais de Theresa May.