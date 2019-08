Emmanuel Macron et Brigitte blessée : Bain de foule à Bormes-les-Mimosas

Emmanuel Macron a participé samedi 17 août à la commémoration du 75ème anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas. Rejoint par son épouse Brigitte après la cérémonie, le président et la première dame se sont offert un long bain de foule pour saluer les nombreuses personnes venues à leur rencontre.

Lors de l'événement le président de la République à pris la parole pour s'adresser directement aux Français et leur demander de "se réconcilier". L'AFP rapporte une partie de ce discours : "Nous avons vécu ces derniers mois des moments difficiles de division, parfois de violence, dont il nous faut savoir sortir. Il y a parfois des bonnes raisons d'être en désaccord et il faut les respecter, il y en a d'autres que l'on peut contester, il faut savoir toutefois les entendre. Quels que soient les désaccords, aux grands moments de notre histoire nous avons su nous réconcilier pour avancer."

Toujours d'après l'AFP, Emmanuel et Brigitte Macron ont enchaîné avec un long bain de foule d'une heure et demie. Décontracté et bronzé dans sa chemise blanche, le président a pris le temps de serrer des mains, prendre des selfies et même répondre directement aux questions des Français présents.

Toujours aussi populaire, la première dame a également eu beaucoup de succès, tout le monde voulait sa photo avec Brigitte. Même blessée - elle a été victime d'une chute en bateau lors de ses vacances - elle a fait le job avec le sourire et semblait galvanisée par ce moment de partage. Le bras droit en écharpe, elle était pimpante dans une robe blanche courte signée Louis Vuitton.

C'est presque la fin des vacances pour le couple qui cette année encore s'est rendu au Fort de Brégançon pour s'y reposer. S'ils sont restés discrets pendant toute cette période on sait néanmoins qu'ils ont visité l'Abbaye du Thoronet, qu'Emmanuel Macron a profité d'un après-midi à faire du jet-ski et que c'est en famille qu'ils ont dîné dans une pizzeria de Cavalière.