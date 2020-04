Le prince Philip, 98 ans, sort du silence : rare message depuis son confinement

Pas une fois depuis le début de la crise du coronavirus le prince Philip ne s'était exprimé. Retraité de la vie royale depuis maintenant trois ans, le mari de la reine est sorti du silence le temps d'un message relayé sur les réseaux sociaux. Le 20 avril 2020, le Britannique de 98 ans a tenu à saluer le personnel soignant et tous les travailleurs indispensables en cette période de crise sanitaire. Ce mardi, le gouvernement britannique a recensé près de 16 509 décès liés au coronavirus dans les hôpitaux du Royaume-Uni.

"Alors que nous approchons la Semaine mondiale de la vaccination, je voulais reconnaître le travail urgent et vital de tant de personnes pour lutter contre la pandémie, celui des professions médicales et scientifiques, dans les universités et les instituts de recherche, tous unis en travaillant à nous protéger du Covid-19", a ainsi déclaré le duc d'Édimbourg, parrain royal de nombreuses organisations dans les domaines de la santé et de la recherche. "Au nom de tous ceux qui restent en sécurité à la maison, je voulais aussi remercier tous les travailleurs qui veillent à ce que l'infrastructure de nos vies continue, le personnel et les bénévoles travaillant à la production et à la distribution de denrées alimentaires, ceux qui assurent le fonctionnement des services de poste et de livraison et ceux qui s'assurent que les déchets continuent d'être collectés."