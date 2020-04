Le prince William "inquiet" pour son père positif au Covid-19 : il se confie

Si le prince Charles est aujourd'hui remis du coronavirus, son fils le prince William avoue avoir été inquiet de le savoir contaminé à 71 ans. Dans une rare interview en duo avec sa femme Kate Middleton pour l'émission BBC Breakfast de ce 17 avril 2020, le duc de Cambridge est revenu sur cette épreuve vécue à distance, confinement oblige.

"Je dois l'admettre, au début, j'étais assez inquiet, à son âge, il a un profil à risque. Mon père a eu beaucoup d'infections pulmonaires, des rhumes et autres choses du genre au fil des ans. Donc je me suis dit, si quelqu'un est capable de battre ça, c'est lui, a ainsi affirmé le jeune homme de 37 ans, ajoutant que les médecins l'avaient rassuré. Et en fait, il a eu beaucoup de chance, il a eu des symptômes légers. Je pense que le plus dur pour lui a été de devoir s'arrêter. Et ne pas être en mesure de sortir prendre l'air et marcher. C'est un fou de marche."

Le prince Charles a été testé positif au Covid-19 le 23 mars dernier, alors qu'il venait d'entamer son confinement avec Camilla dans leur demeure de Birkhall, en Écosse. Après deux semaines d'isolement, l'héritier a finalement pu retrouver son épouse, non contaminée, juste à temps pour fêter leurs 15 ans de mariage. Mais son fils n'est pas totalement soulagé pour autant puisqu'il s'inquiète également pour la reine Elizabeth et le prince Philip, 93 et 98 ans, restés au château de Windsor : "Bien sûr je pense beaucoup à mes grands-parents, qui ont l'âge qu'ils ont. Nous nous assurons qu'ils sont isolés et protégés."