Charles et Camilla : Pour leurs 15 ans, ils refont la photo de leurs fiançailles

Le 9 avril, en jeans et mocassins, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles ont fêté leurs 15 ans de mariage dans la décontraction. La veille, depuis leur confinement en Écosse, le prince de Galles et son épouse ont marqué cet anniversaire en partageant une nouvelle photo sur leur compte Instagram officiel, celui de Clarence House. Et pour ses noces de cristal, le couple a joyeusement reproduit le portrait qui avait annoncé leurs fiançailles.