Le prince Charles remis : retrouvailles avec Camilla pour leurs noces de cristal

Bien qu'elle n'ait pas été contaminée par le coronavirus, Camilla Parker-Bowles a passé 14 jours isolée de son mari le prince Charles. Mais comme l'ont révélé plusieurs médias britanniques ce 6 avril 2020, dont le Daily Mail, la duchesse de Cornouailles, 72 ans, a finalement retrouvé son époux ce lundi matin, pile à temps pour fêter leurs quinze ans de mariage, le 9 avril. Le prince de Galles est quant à lui remis des symptômes du Covid-19, qu'il avait contracté à la mi-mars.

Voilà maintenant deux semaines que le prince Charles et Camilla ont quitté leur demeure londonienne de Clarence House pour se confiner à Birkhall, sur le domaine royal de Balmoral, en Écosse. À peine arrivé, le couple avait été soumis au test du Covid-19 après que le prince de Galles s'est plaint de plusieurs symptômes "légers". Le 1er avril dernier, l'héritier au trône d'Angleterre, 71 ans, a finalement donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé le temps d'une prise de parole en vidéo, relayée sur les réseaux sociaux.

Dimanche soir, c'est sa mère, la reine Elizabeth, qui a effectué une rare allocution télévisée retransmise par la BBC. Pour la quatrième fois de son règne, entamé il y a soixante-huit ans, la monarque s'est adressée en direct à ses concitoyens. Déterminée et positive face à cette crise du coronavirus, la Britannique de 93 ans a notamment affirmé : "Si nous restons unis et résolus, nous le surmonterons (...). J'espère que, dans les années à venir, chacun pourra être fier de la façon dont il a répondu à ce défi. Et ceux qui viendront après nous diront que les Anglais de cette génération étaient aussi forts que les autres."

Alors que son fils le prince Charles va mieux, son Premier ministre Boris Johnson a quant à lui été hospitalisé "par précaution", dix jours après avoir été testé positif. Bien que Downing Street assure qu'il garde ses fonctions, le secrétaire d'État des Affaires étrangères Dominic Raab a tenu une réunion de crise ce lundi matin. Le Royaume-Uni déplore déjà près de 5000 morts liés au Covid-19. Au dimanche 5 avril, près de 47 800 cas de coronavirus ont été recensés à travers le pays.