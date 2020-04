Covid-19 : Boris Johnson hospitalisé, sa fiancée enceinte "en voie de guérison"

L'Angleterre est sens dessus dessous. Après le prince Charles, qui est depuis sorti d'affaire, Boris Johnson a été testé positif au coronavirus. Atteint du virus depuis dix jours, le Premier ministre britannique a été hospitalisé dimanche 5 avril 2020 afin de subir de nouveaux examens. Selon les informations transmises par ses services à l'AFP, il s'agit simplement de "mesures de précaution". "Sur les conseils de son médecin, le Premier ministre a été admis ce soir à l'hôpital pour des examens, annonce Downing Street dans un communiqué officiel. Le Premier ministre continue de présenter des symptômes persistants du coronavirus, dix jours après avoir été contrôlé positif."

J'ai toujours de la température

Le 3 mars 2020, Boris Johnson s'exprimait publiquement, en conférence de presse au 10 Downing Street, pour annoncer le plan d'action du gouvernement contre le Covid-19. Jamais il n'aurait pensé que, quelques semaines plus tard, il en serait victime à son tour. S'il continue à travailler à domicile, le Premier ministre d'Angleterre ne le fait pas dans des conditions optimales. "Je me sens mieux, mais j'ai toujours l'un des symptômes, j'ai toujours de la température, précisait l'homme politique de 55 ans dans une vidéo partagée sur Twitter. Je dois rester en quarantaine."

Sa compagne enceinte, atteinte du coronavirus

Il n'est pas seul à souffrir des effets du coronavirus à la maison. La compagne de Boris Johnson, Carrie Symonds, a également été touchée par certains symptômes pendant une semaine... alors qu'elle est enceinte – comme elle l'a annoncé fin février, en même temps que leurs fiançailles. L'AFP précise toutefois qu'elle est "en voie de guérison". Selon le ministre de la Santé, Matt Hancock, la situation du foyer s'améliore. "Certaines personnes ont des symptômes assez légers, d'autres très, très graves, a-t-il précisé sur la chaîne de télévision Sky News. Le Premier ministre n'en est pas là. Je travaille avec lui tous les jours et je peux témoigner que son moral est bon. Mais il veut se montrer très prudent et suivre à la lettre les conseils de santé publique et montrer l'exemple." Croisons les doigts.