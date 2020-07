Meghan Markle et Harry trop populaires ? Le palais a tenté de les "maîtriser"

La sortie tant attendue de ce nouvel ouvrage va-t-elle relancer les tensions entre les Sussex et le reste de la famille ? En attendant sa publication le 11 août 2020, des extraits de la biographie choc Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire en français par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), le Times of London en a publié quelques extraits le 24 juillet. Des passages qui, déjà, mettent le feu aux poudres...

Ce nouveau livre écrit à quatre mains par le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, deux fervents défenseurs des Sussex, promet de rétablir la vérité concernant le départ de Meghan Markle et Harry de la monarchie britannique. Le 31 mars dernier, après plusieurs semaines de délicate négociation avec la reine Elizabeth, les parents du petit Archie (1 an) ont entamé une nouvelle vie en Californie. Une rupture qui aurait été provoquée, entre autres, par la trop grande popularité des Sussex, qui aurait éclipsé le reste de la famille royale, dont le prince William et Kate Middleton, futur couple régnant.

Des extraits avancent en effet que des employés royaux, désignés comme étant "des vipères" et "des hommes en costume gris", auraient manoeuvré dans l'ombre pour contrecarrer les projets des Sussex, a témoigné un soit-disant proche du couple. Avant l'annonce du Megxit en janvier 2020, il aurait été constamment demandé au prince Harry et Meghan Markle de se mettre en retrait pour laisser le prince William et le prince Charles, les héritiers au trône, dans la lumière. "Au fur et à mesure que leur popularité grandissait, Harry et Meghan avaient du mal à comprendre pourquoi si peu de gens au palais se préoccupaient de leurs intérêts", est-il écrit dans la biographie. Après tout, "ils étaient un atout majeur pour la famille royale".

Un couple tenu à distance de la reine ?

Après une pause prolongée au Canada, où le duc et la duchesse ont fêté Noël avec leur fils Archie, les Sussex ont effectué un court séjour à Londres en janvier. Désireux de rencontrer la reine pour défendre leur décision de partir vivre outre-Atlantique, le prince Harry et Meghan Markle se sont vus refuser une entrevue avec Elizabeth II, prétendument indisponible pour un mois. Le couple aurait eu dans l'idée d'aller la voir malgré tout chez elle, à Sandringham, passant ainsi outre le protocole, avant d'en être fermement dissuadé... Lors de leur dernière série d'engagements officiels début mars, l'ambiance était plutôt tendue entre les Sussex et les Cambridge, au point que Kate Middleton évite du regard sa belle-soeur lors de leur dernière sortie commune à Westminster, avec le reste de la famille royale.

Au palais, et au sein même de la famille royale, certains tiendraient Meghan Markle pour responsable du Megxit. Mais l'ex-actrice américaine aurait confié à un ami, "en pleurs" : "J'ai donné toute ma vie à cette famille. J'étais prête à faire tout ce qu'il fallait. Mais voilà où nous en sommes. C'est très triste." Frustrés par le clan Windsor, blessés par les attaques des tabloïds anglais, la duchesse et son mari ont préféré battre en retraite en Californie, où ils vivent quasiment reclus dans la luxueuse villa que leur prête un producteur américain. Épiés par les paparazzis, les Sussex ont porté-plainte cette semaine après que des photos volées de leur fils Archie aient été proposées à la vente.